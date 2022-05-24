Программа передач Домашний на 24 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 24 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



24.05.2022



04:15 Давай разведёмся!

05:05 Пять ужинов

05:25 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»

13:35 Порча. Виртуальный ребёнок

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Отец

15:15 Пробуждение любви. 1-я - 4-я серии

19:00 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии

22:40 Женский доктор-3. 33-я и 34-я серии

00:25 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»

01:15 Порча. Виртуальный ребёнок

01:40 Знахарка

02:05 Верну любимого. Отец

02:30 Тест на отцовство

04:10 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.