Программа передач Домашний на 24 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 24 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
24.05.2022
04:15 Давай разведёмся!
05:05 Пять ужинов
05:25 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»
13:35 Порча. Виртуальный ребёнок
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Отец
15:15 Пробуждение любви. 1-я - 4-я серии
19:00 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии
22:40 Женский доктор-3. 33-я и 34-я серии
00:25 Понять. Простить. «Разные цели». «Цена греха»
01:15 Порча. Виртуальный ребёнок
01:40 Знахарка
02:05 Верну любимого. Отец
02:30 Тест на отцовство
04:10 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.