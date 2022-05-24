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Программа передач СТС на 24 мая 2022 года


Телепрограмма СТС на 24 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

24.05.2022

04:45 Воронины. Сезон 17. 6-я серия
05:10 Воронины. Сезон 17. 7-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 6. 32-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия
06:05 Три кота. Котята-шпионы
06:10 Три кота
06:15 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
06:40 Страстный Мадагаскар
07:00 Том и Джерри
08:40 Каратэ-пацан
11:25 Совершенно летние. Сезон 1. 1-я - 9-я серии
16:10 Уральские пельмени. #мужиквсегдаправ
16:40 Уральские пельмени
18:10 Уральские пельмени. Агронавты
19:40 Лара Крофт: Расхитительница гробниц-2 - Колыбель жизни
22:00 Трудные подростки. Сезон 2. 3-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 2. 4-я серия
23:00 Обитель зла
01:00 Пропавшая. 1-я - 4-я серии
02:55 Воронины. Сезон 17. 5-я - 10-я серии

В программе передач возможны изменения.









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