Программа передач СТС на 24 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 24 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



24.05.2022



04:45 Воронины. Сезон 17. 6-я серия

05:10 Воронины. Сезон 17. 7-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 6. 32-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 186-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 188-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 191-я серия

06:05 Три кота. Котята-шпионы

06:10 Три кота

06:15 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

06:40 Страстный Мадагаскар

07:00 Том и Джерри

08:40 Каратэ-пацан

11:25 Совершенно летние. Сезон 1. 1-я - 9-я серии

16:10 Уральские пельмени. #мужиквсегдаправ

16:40 Уральские пельмени

18:10 Уральские пельмени. Агронавты

19:40 Лара Крофт: Расхитительница гробниц-2 - Колыбель жизни

22:00 Трудные подростки. Сезон 2. 3-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 2. 4-я серия

23:00 Обитель зла

01:00 Пропавшая. 1-я - 4-я серии

02:55 Воронины. Сезон 17. 5-я - 10-я серии



В программе передач возможны изменения.