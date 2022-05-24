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Программа передач Матч ТВ на 24 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 24 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

24.05.2022

05:00 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. США - Чехия
11:30 Есть тема!
12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Швейцария. Прямой эфир
14:40 Специальный репортаж
15:00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
15:40 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Норвегия. Прямой эфир
18:40 Все на Матч!
19:15 Новости
19:20 Смешанные единоборства. UFC. Х. Холм - К. Виера
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Чехия. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Латвия
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань)
03:20 Новости
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Палмейрас» (Бразилия) - «Депортиво Тачира» (Венесуэла). Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









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