Программа передач Матч ТВ на 24 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 24 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



24.05.2022



05:00 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. США - Чехия

11:30 Есть тема!

12:15 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - Швейцария. Прямой эфир

14:40 Специальный репортаж

15:00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

15:40 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. США - Норвегия. Прямой эфир

18:40 Все на Матч!

19:15 Новости

19:20 Смешанные единоборства. UFC. Х. Холм - К. Виера

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Чехия. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:25 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Латвия

01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань)

03:20 Новости

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Палмейрас» (Бразилия) - «Депортиво Тачира» (Венесуэла). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.