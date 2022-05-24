Программа передач канала Звезда на 24 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 24 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



24.05.2022



04:00 Внимание, говорит Москва! 1-я - 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Специальный репортаж

09:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 2-я серия - «Двадцатый век начинается»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Моя граница. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Улика из прошлого. Заживо сожженные. Тайна Одесской трагедии

23:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 1-я серия - «Двадцатый век начинается»

00:35 Восход Победы

03:40 Моя граница. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.