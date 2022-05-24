Программа передач Золотая коллекция на 24 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
24.05.2022
05:00 Старый Новый год
07:20 Страховой агент
08:35 Парад планет
10:15 Илья Муромец
11:55 Капитанская дочка
13:50 Вы мне писали
15:30 Дачная поездка сержанта Цыбули
16:50 Привет от Чарли-трубача
18:15 Тайны следствия-10. «Любовь к деньгам с первого взгляда», 1-я и 2-я серии
19:55 Женитьба Бальзаминова
21:30 Вокзал для двоих
00:00 Старики-разбойники
01:35 Девушка без адреса
03:00 Жених с того света
03:45 Тайны следствия-10. «Любовь к деньгам с первого взгляда», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.