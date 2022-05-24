Программа передач Золотая коллекция на 24 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



24.05.2022



05:00 Старый Новый год

07:20 Страховой агент

08:35 Парад планет

10:15 Илья Муромец

11:55 Капитанская дочка

13:50 Вы мне писали

15:30 Дачная поездка сержанта Цыбули

16:50 Привет от Чарли-трубача

18:15 Тайны следствия-10. «Любовь к деньгам с первого взгляда», 1-я и 2-я серии

19:55 Женитьба Бальзаминова

21:30 Вокзал для двоих

00:00 Старики-разбойники

01:35 Девушка без адреса

03:00 Жених с того света

03:45 Тайны следствия-10. «Любовь к деньгам с первого взгляда», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.