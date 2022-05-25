Программа передач ТВЦ на 25 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 25 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
25.05.2022
04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Константин Ивлев
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Диета против стресса
08:45 Три лани на алмазной тропе. 1-я серия
09:37 Три лани на алмазной тропе. 2-я серия
10:35 Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слёзы
11:30 События
11:50 Академия. 13-я серия
12:48 Академия. 14-я серия
13:40 Мой герой. Евгений Гомельский
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Московские тайны. Опасный переплёт. 1-я серия
16:02 Московские тайны. Опасный переплёт. 2-я серия
16:55 Прощание. Владимир Этуш
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Синичка-3. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 48-й выпуск
23:05 Хроники московского быта. Возраст-приговор
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 Приговор. Чудовища в юбках
01:15 Знак качества. Надомные услуги
02:00 Атаман Семенов и Япония
02:50 Московские тайны. Опасный переплёт. 1-я серия
03:34 Московские тайны. Опасный переплёт. 2-я серия
04:20 Москва резиновая
В программе передач возможны изменения.