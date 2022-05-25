Программа передач ТВЦ на 25 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 25 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



25.05.2022



04:20 Москва резиновая

05:15 Мой герой. Константин Ивлев

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Диета против стресса

08:45 Три лани на алмазной тропе. 1-я серия

09:37 Три лани на алмазной тропе. 2-я серия

10:35 Люсьена Овчинникова. Улыбка сквозь слёзы

11:30 События

11:50 Академия. 13-я серия

12:48 Академия. 14-я серия

13:40 Мой герой. Евгений Гомельский

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Московские тайны. Опасный переплёт. 1-я серия

16:02 Московские тайны. Опасный переплёт. 2-я серия

16:55 Прощание. Владимир Этуш

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Синичка-3. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 48-й выпуск

23:05 Хроники московского быта. Возраст-приговор

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:35 Приговор. Чудовища в юбках

01:15 Знак качества. Надомные услуги

02:00 Атаман Семенов и Япония

02:50 Московские тайны. Опасный переплёт. 1-я серия

03:34 Московские тайны. Опасный переплёт. 2-я серия

04:20 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.