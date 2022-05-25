Программа передач НТВ на 25 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 25 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



25.05.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Большой приз». «Инстинкт Леопольда»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Сын», 1-я и 2-я серии. «Отшельник», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Сын», 1-я и 2-я серии. «Отшельник», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Забытый мамин сын?

19:00 Сегодня

20:00 Северная звезда. 5-я и 6-я серии

22:00 Вспышка. «Мастер агрессивной езды». «Грязные деньги»

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Вспышка. «Мастер агрессивной езды». «Грязные деньги»

00:20 Пёс-2. «Старый друг». «Миссис Х». «На дне»

02:55 Их нравы

03:20 Шаман-2. «Ворошиловский стрелок», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-7. «Шестерка». «Профилактика»



В программе передач возможны изменения.