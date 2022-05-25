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Программа передач НТВ на 25 мая 2022 года


Телепрограмма НТВ на 25 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

25.05.2022

04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Большой приз». «Инстинкт Леопольда»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Сын», 1-я и 2-я серии. «Отшельник», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Сын», 1-я и 2-я серии. «Отшельник», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Забытый мамин сын?
19:00 Сегодня
20:00 Северная звезда. 5-я и 6-я серии
22:00 Вспышка. «Мастер агрессивной езды». «Грязные деньги»
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Вспышка. «Мастер агрессивной езды». «Грязные деньги»
00:20 Пёс-2. «Старый друг». «Миссис Х». «На дне»
02:55 Их нравы
03:20 Шаман-2. «Ворошиловский стрелок», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-7. «Шестерка». «Профилактика»

В программе передач возможны изменения.









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