Программа передач Пятого канала на 25 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 25 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
25.05.2022
05:00 Известия
05:35 Улицы разбитых фонарей-2. Смерть на пляже
06:20 Улицы разбитых фонарей-2. Все это рок-н-ролл
07:15 Ссора в Лукашах
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны. 4-я - 6-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»
15:35 Ментовские войны. 1-я часть - «Недетские игры»
16:30 Ментовские войны. 2-я часть - «Недетские игры»
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Два ствола
18:50 Условный мент-3. Переходный возраст
19:40 След. Древние демоны
20:30 След. Ток-шоу
21:20 След. Анонимные алкоголики
22:25 След. Галстук для Богомола
23:10 Свои-4. Последний дубль
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Задача для супергероя
01:15 След. Моя мертвая няня
01:55 След. Оптимизация
02:30 След. Игра в жмурики
03:05 Детективы. В объятиях морфея
03:40 Детективы. Дорогие огурцы
04:05 Детективы. Старая любовь
04:35 Детективы. Здравствуй, дочка
В программе передач возможны изменения.