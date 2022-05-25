Программа передач Пятого канала на 25 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 25 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



25.05.2022



05:00 Известия

05:35 Улицы разбитых фонарей-2. Смерть на пляже

06:20 Улицы разбитых фонарей-2. Все это рок-н-ролл

07:15 Ссора в Лукашах

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны. 4-я - 6-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»

15:35 Ментовские войны. 1-я часть - «Недетские игры»

16:30 Ментовские войны. 2-я часть - «Недетские игры»

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Два ствола

18:50 Условный мент-3. Переходный возраст

19:40 След. Древние демоны

20:30 След. Ток-шоу

21:20 След. Анонимные алкоголики

22:25 След. Галстук для Богомола

23:10 Свои-4. Последний дубль

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Задача для супергероя

01:15 След. Моя мертвая няня

01:55 След. Оптимизация

02:30 След. Игра в жмурики

03:05 Детективы. В объятиях морфея

03:40 Детективы. Дорогие огурцы

04:05 Детективы. Старая любовь

04:35 Детективы. Здравствуй, дочка



В программе передач возможны изменения.