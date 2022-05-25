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Программа передач Домашний на 25 мая 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 25 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

25.05.2022

05:00 Пять ужинов
05:20 По делам несовершеннолетних
09:10 Давай разведёмся!
10:10 Тест на отцовство
12:25 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»
13:30 Порча. Гость
14:00 Знахарка
14:35 Верну любимого. Тонкая работа
15:10 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии
19:00 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
22:35 Женский доктор-3. 35-я и 36-я серии
00:20 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»
01:10 Порча. Гость
01:35 Знахарка
02:00 Верну любимого. Тонкая работа
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 Пять ужинов

В телепрограмме возможны изменения.









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