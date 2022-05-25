Программа передач Домашний на 25 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 25 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



25.05.2022



05:00 Пять ужинов

05:20 По делам несовершеннолетних

09:10 Давай разведёмся!

10:10 Тест на отцовство

12:25 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»

13:30 Порча. Гость

14:00 Знахарка

14:35 Верну любимого. Тонкая работа

15:10 Любовь с закрытыми глазами. 1-я - 4-я серии

19:00 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

22:35 Женский доктор-3. 35-я и 36-я серии

00:20 Понять. Простить. «Иметь или не иметь». «Житейская история»

01:10 Порча. Гость

01:35 Знахарка

02:00 Верну любимого. Тонкая работа

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 Пять ужинов



В телепрограмме возможны изменения.