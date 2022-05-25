Программа передач ТНТ на 25 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 25 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
25.05.2022
04:35 Открытый микрофон. Сезон 2. 23-я серия
05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я - 15-я серии
08:30 Битва пикников. 5-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я - 18-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 83-я - 88-я серии
15:00 СашаТаня. 85-я - 94-я серии
20:00 СашаТаня. Сезон 7. 247-я серия
20:30 СашаТаня. Сезон 7. 248-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 15-я серия
22:00 Эпидемия. 7-я серия
23:05 Непосредственно Каха
01:10 Импровизация. Сезон 3. 54-я серия
02:05 Импровизация. Сезон 3. 55-я серия
02:55 Золото Геленджика. 15-я серия
03:45 Золото Геленджика. 16-я серия
04:35 Comedy Баттл. Суперсезон. 33-я серия
В программе передач возможны изменения.