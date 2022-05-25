Программа передач ТНТ на 25 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 25 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



25.05.2022



04:35 Открытый микрофон. Сезон 2. 23-я серия

05:25 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я - 15-я серии

08:30 Битва пикников. 5-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 16-я - 18-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 83-я - 88-я серии

15:00 СашаТаня. 85-я - 94-я серии

20:00 СашаТаня. Сезон 7. 247-я серия

20:30 СашаТаня. Сезон 7. 248-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. Сезон 2. 15-я серия

22:00 Эпидемия. 7-я серия

23:05 Непосредственно Каха

01:10 Импровизация. Сезон 3. 54-я серия

02:05 Импровизация. Сезон 3. 55-я серия

02:55 Золото Геленджика. 15-я серия

03:45 Золото Геленджика. 16-я серия

04:35 Comedy Баттл. Суперсезон. 33-я серия



В программе передач возможны изменения.