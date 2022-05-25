Программа передач СТС на 25 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 25 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



25.05.2022



04:55 Воронины. Сезон 17. 10-я серия

05:20 Воронины. Сезон 17. 11-я серия

05:40 6 кадров. Сезон 6. 41-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 195-я серия

06:05 Три кота. Мусор - не мусор

06:10 Три кота. Брызгалки

06:15 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны

07:00 Том и Джерри

08:40 Лара Крофт: Расхитительница гробниц-2 - Колыбель жизни

11:00 Совершенно летние. Сезон 1. 4-я - 13-я серии

16:15 Уральские пельмени. #мужицкоесчастье

16:35 Уральские пельмени

18:05 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Р»

19:35 Ангелы Чарли

22:00 Трудные подростки. Сезон 2. 5-я серия

22:30 Трудные подростки. Сезон 2. 6-я серия

23:00 Обитель зла 2: Апокалипсис

00:55 Сквозные ранения

02:30 Воронины. Сезон 17. 8-я - 14-я серии



В программе передач возможны изменения.