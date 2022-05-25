Программа передач СТС на 25 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 25 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
25.05.2022
04:55 Воронины. Сезон 17. 10-я серия
05:20 Воронины. Сезон 17. 11-я серия
05:40 6 кадров. Сезон 6. 41-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 197-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 195-я серия
06:05 Три кота. Мусор - не мусор
06:10 Три кота. Брызгалки
06:15 Кунг-фу Панда. Невероятные тайны
07:00 Том и Джерри
08:40 Лара Крофт: Расхитительница гробниц-2 - Колыбель жизни
11:00 Совершенно летние. Сезон 1. 4-я - 13-я серии
16:15 Уральские пельмени. #мужицкоесчастье
16:35 Уральские пельмени
18:05 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Р»
19:35 Ангелы Чарли
22:00 Трудные подростки. Сезон 2. 5-я серия
22:30 Трудные подростки. Сезон 2. 6-я серия
23:00 Обитель зла 2: Апокалипсис
00:55 Сквозные ранения
02:30 Воронины. Сезон 17. 8-я - 14-я серии
В программе передач возможны изменения.