Программа передач Матч ТВ на 25 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 25 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



25.05.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Палмейрас» (Бразилия) - «Депортиво Тачира» (Венесуэла). Прямой эфир

05:30 Правила игры

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Чехия

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-20) - Белоруссия (U-20). Прямой эфир

15:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Франция

17:25 Профессиональный бокс. С. Кузьмин - К. Айрих

18:20 Все на Матч!

18:55 Новости

19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямой эфир

21:25 Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига Конференций. Финал. «Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Нидерланды). Прямой эфир

00:15 Все на Матч!

01:15 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса Тилллиса

02:00 Классика бокса. Сонни Листон против Кассиуса Клэя

02:50 На гребне северной волны

03:30 Новости

03:35 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Красный Яр» (Красноярск)



В программе передач возможны изменения.