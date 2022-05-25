Программа передач Матч ТВ на 25 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 25 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
25.05.2022
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Палмейрас» (Бразилия) - «Депортиво Тачира» (Венесуэла). Прямой эфир
05:30 Правила игры
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Чехия
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-20) - Белоруссия (U-20). Прямой эфир
15:15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Франция
17:25 Профессиональный бокс. С. Кузьмин - К. Айрих
18:20 Все на Матч!
18:55 Новости
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямой эфир
21:25 Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига Конференций. Финал. «Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Нидерланды). Прямой эфир
00:15 Все на Матч!
01:15 Классика бокса. Майк Тайсон против Джеймса Тилллиса
02:00 Классика бокса. Сонни Листон против Кассиуса Клэя
02:50 На гребне северной волны
03:30 Новости
03:35 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Красный Яр» (Красноярск)
В программе передач возможны изменения.