Программа передач канала Звезда на 25 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 25 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
25.05.2022
03:40 Моя граница. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Специальный репортаж
09:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 1-я серия - «Двадцатый век начинается»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Моя граница. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Секретные материалы
23:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 2-я серия - «Двадцатый век начинается»
00:35 Медовый месяц
02:05 Нашествие
03:40 Моя граница. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.