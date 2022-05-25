Программа передач Золотая коллекция на 25 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 25 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



25.05.2022



03:45 Тайны следствия-10. «Любовь к деньгам с первого взгляда», 1-я и 2-я серии

05:15 Старший сын

07:25 Неисправимый лгун

08:50 Смешные люди

10:35 Крепкий орешек

12:00 Пена

13:35 Искренне ваш

15:05 Будьте моим мужем

16:40 Ночной экипаж

18:20 Тайны следствия-10. «Кто старое помянет», 1-я и 2-я серии

19:55 Джентльмены удачи

21:30 Человек с бульвара Капуцинов

23:15 Тридцать три

00:40 Ты - мне, я - тебе

02:05 Вий

03:15 Не было печали

04:20 Тайны следствия-10. «Кто старое помянет», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.