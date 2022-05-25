Программа передач Золотая коллекция на 25 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 25 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
25.05.2022
03:45 Тайны следствия-10. «Любовь к деньгам с первого взгляда», 1-я и 2-я серии
05:15 Старший сын
07:25 Неисправимый лгун
08:50 Смешные люди
10:35 Крепкий орешек
12:00 Пена
13:35 Искренне ваш
15:05 Будьте моим мужем
16:40 Ночной экипаж
18:20 Тайны следствия-10. «Кто старое помянет», 1-я и 2-я серии
19:55 Джентльмены удачи
21:30 Человек с бульвара Капуцинов
23:15 Тридцать три
00:40 Ты - мне, я - тебе
02:05 Вий
03:15 Не было печали
04:20 Тайны следствия-10. «Кто старое помянет», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.