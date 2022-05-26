Программа передач ТВЦ на 26 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 26 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



26.05.2022



04:20 Москва резиновая

05:15 Мой герой. Евгений Гомельский

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Anti-age стоматология

08:50 Три лани на алмазной тропе. 3-я серия

09:41 Три лани на алмазной тропе. 4-я серия

10:35 Борис Клюев. Заложник образа

11:30 События

11:50 Академия. 15-я серия

12:47 Академия. 16-я серия

13:40 Мой герой. Михаил Владимиров

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Московские тайны. Графский парк. 1-я серия

16:01 Московские тайны. Графский парк. 2-я серия

16:55 Прощание. Фрунзик Мкртчян

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Синичка-4. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 10 самых... Метаморфозы звездных жен

23:05 Андрей Панин. Бой с тенью

23:50 События. 25-й час

00:20 Петровка, 38

00:35 90-е. Губернатор на верблюде

01:20 В тени Сталина. Битва за трон

02:00 Заговор послов

02:55 Московские тайны. Графский парк. 1-я серия

03:39 Московские тайны. Графский парк. 2-я серия

04:20 Москва резиновая



В программе передач возможны изменения.