Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 26 мая 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 26 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

26.05.2022

04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Евгений Гомельский
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Anti-age стоматология
08:50 Три лани на алмазной тропе. 3-я серия
09:41 Три лани на алмазной тропе. 4-я серия
10:35 Борис Клюев. Заложник образа
11:30 События
11:50 Академия. 15-я серия
12:47 Академия. 16-я серия
13:40 Мой герой. Михаил Владимиров
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Московские тайны. Графский парк. 1-я серия
16:01 Московские тайны. Графский парк. 2-я серия
16:55 Прощание. Фрунзик Мкртчян
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Синичка-4. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Метаморфозы звездных жен
23:05 Андрей Панин. Бой с тенью
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 90-е. Губернатор на верблюде
01:20 В тени Сталина. Битва за трон
02:00 Заговор послов
02:55 Московские тайны. Графский парк. 1-я серия
03:39 Московские тайны. Графский парк. 2-я серия
04:20 Москва резиновая

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТНТ на 25 мая 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 25 мая 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 24 мая 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 23 мая 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 22 мая 2022 года
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Стэнли на 25 мая

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионаты мира по хоккею по годам

    Чемпионаты мира по хоккею по годам

    Сборная СССР/СНГ/России за время участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 27 раз была чемпионом мира, 10 раз - серебряным призером; 10 раз - бронзовым.

    Расписание трансляций 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2022 на каналах ТВ 26 мая

    Чемпионат мира по хоккею 2022

    85-й чемпионат мира по хоккею среди взрослых команд состоится с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. В турнире примут участие 16 сильнейших команд.

    Формула-1. Календарь этапов гран-при в сезоне 2022. Гран-при Монако

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.









    Время начала «Рома» - «Фейеноорд» 25 мая 2022. Где смотреть в прямом эфире матч Лиги конференций
    Самые смешные анекдоты дня - 25 мая 2022 года
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию на 25 мая 2022 года
    Погода в Москве на 26 мая 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Гороскоп на 26 мая 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 26 мая 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    25 мая - какой знак зодиака
    Где находится Запорожье на карте Украины, карта Запорожской области
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на май 2022
    Курс евро ЦБ РФ на 25 мая 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru