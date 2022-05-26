Программа передач ТВЦ на 26 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 26 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
26.05.2022
04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Евгений Гомельский
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Anti-age стоматология
08:50 Три лани на алмазной тропе. 3-я серия
09:41 Три лани на алмазной тропе. 4-я серия
10:35 Борис Клюев. Заложник образа
11:30 События
11:50 Академия. 15-я серия
12:47 Академия. 16-я серия
13:40 Мой герой. Михаил Владимиров
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Московские тайны. Графский парк. 1-я серия
16:01 Московские тайны. Графский парк. 2-я серия
16:55 Прощание. Фрунзик Мкртчян
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Синичка-4. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 10 самых... Метаморфозы звездных жен
23:05 Андрей Панин. Бой с тенью
23:50 События. 25-й час
00:20 Петровка, 38
00:35 90-е. Губернатор на верблюде
01:20 В тени Сталина. Битва за трон
02:00 Заговор послов
02:55 Московские тайны. Графский парк. 1-я серия
03:39 Московские тайны. Графский парк. 2-я серия
04:20 Москва резиновая
В программе передач возможны изменения.