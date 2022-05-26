Программа передач НТВ на 26 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 26 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



26.05.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-7. «Шестерка». «Профилактика»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мальчики», 1-я и 2-я серии. «Расчетный час», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мальчики», 1-я и 2-я серии. «Расчетный час», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Не наша Даша!

19:00 Сегодня

20:00 Северная звезда. 7-я и 8-я серии

22:00 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики»

23:00 Сегодня в Москве

23:30 ЧП. Расследование

00:00 Поздняков

00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет проблем со щитовидной железой не будет

01:00 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики»

02:40 Таинственная Россия

03:20 Шаман-2. «Кортик капитана Нечаева», 1-я и 2-я серии

04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Подстава». «Третья жертва»



В программе передач возможны изменения.