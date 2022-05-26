Программа передач НТВ на 26 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 26 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
26.05.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-7. «Шестерка». «Профилактика»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мальчики», 1-я и 2-я серии. «Расчетный час», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Мальчики», 1-я и 2-я серии. «Расчетный час», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Не наша Даша!
19:00 Сегодня
20:00 Северная звезда. 7-я и 8-я серии
22:00 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики»
23:00 Сегодня в Москве
23:30 ЧП. Расследование
00:00 Поздняков
00:15 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет проблем со щитовидной железой не будет
01:00 Пёс. «Черная метка». «Фальшивомонетчики»
02:40 Таинственная Россия
03:20 Шаман-2. «Кортик капитана Нечаева», 1-я и 2-я серии
04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Подстава». «Третья жертва»
В программе передач возможны изменения.