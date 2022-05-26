Программа передач Пятого канала на 26 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 26 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
26.05.2022
05:00 Известия
05:30 Ментовские войны. 4-я - 6-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»
08:00 Ментовские войны. 1-я часть - «Недетские игры»
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я часть - «Недетские игры»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны. 5-я - 6-я часть - «Недетские игры»
15:25 Ментовские войны-2. 1-я - 2-я часть - «За неделю до весны»
17:30 Известия
18:00 След. Внук на заказ
18:45 След. Женская логика
19:25 След. Честь дороже жизни
20:10 След. Папа СИЗО
20:55 След. Ночь в музее
21:40 След. Не пей!
22:25 След. Настоящая любовь
23:10 Свои-4. Убить любой ценой
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Игры разума
01:15 След. Вор у вора
01:55 След. Жена Маяковского
02:30 След. Олеандр
03:05 Детективы. Лицом к лицу
03:40 Детективы. НЛО
04:10 Детективы. Веер мести
04:35 Детективы. Обманутая любовь
В программе передач возможны изменения.