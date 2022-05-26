Программа передач Пятого канала на 26 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 26 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



26.05.2022



05:00 Известия

05:30 Ментовские войны. 4-я - 6-я часть - «Старший оборотень по особо важным делам»

08:00 Ментовские войны. 1-я часть - «Недетские игры»

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны. 1-я - 4-я часть - «Недетские игры»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны. 5-я - 6-я часть - «Недетские игры»

15:25 Ментовские войны-2. 1-я - 2-я часть - «За неделю до весны»

17:30 Известия

18:00 След. Внук на заказ

18:45 След. Женская логика

19:25 След. Честь дороже жизни

20:10 След. Папа СИЗО

20:55 След. Ночь в музее

21:40 След. Не пей!

22:25 След. Настоящая любовь

23:10 Свои-4. Убить любой ценой

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Игры разума

01:15 След. Вор у вора

01:55 След. Жена Маяковского

02:30 След. Олеандр

03:05 Детективы. Лицом к лицу

03:40 Детективы. НЛО

04:10 Детективы. Веер мести

04:35 Детективы. Обманутая любовь



В программе передач возможны изменения.