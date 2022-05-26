Программа передач Домашний на 26 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 26 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



26.05.2022



04:55 Пять ужинов

05:25 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»

13:35 Порча. Кукольная семья

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Реванш

15:15 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии

19:00 Мой милый найдёныш. 1-я - 4-я серии

23:05 Женский доктор-3. 37-я и 38-я серии

00:50 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»

01:40 Порча. Кукольная семья

02:05 Знахарка

02:30 Верну любимого. Реванш

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.