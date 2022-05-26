Программа передач Домашний на 26 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 26 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
26.05.2022
04:55 Пять ужинов
05:25 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»
13:35 Порча. Кукольная семья
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Реванш
15:15 Успеть все исправить. 1-я - 4-я серии
19:00 Мой милый найдёныш. 1-я - 4-я серии
23:05 Женский доктор-3. 37-я и 38-я серии
00:50 Понять. Простить. «Бытовое коварство». «Выжившая»
01:40 Порча. Кукольная семья
02:05 Знахарка
02:30 Верну любимого. Реванш
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.