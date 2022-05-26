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Программа передач Матч ТВ на 26 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 26 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

26.05.2022

03:35 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Красный Яр» (Красноярск)
05:30 Голевая неделя
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Футбол. Лига Конференций. Финал. «Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Нидерланды)
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-20) - Россия (U-20). Прямой эфир
15:15 Путь к финалу. Ливерпуль
15:45 Все на Матч!
16:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямой эфир
18:40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямой эфир
22:40 Все на Матч!
23:25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань)
03:20 Новости
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Атлетико Хуниор» (Колумбия) - «Унион» (Аргентина). Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









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