Программа передач Матч ТВ на 26 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 26 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



26.05.2022



03:35 Регби. Чемпионат России. «Локомотив-Пенза» - «Красный Яр» (Красноярск)

05:30 Голевая неделя

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Футбол. Лига Конференций. Финал. «Рома» (Италия) - «Фейеноорд» (Нидерланды)

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-20) - Россия (U-20). Прямой эфир

15:15 Путь к финалу. Ливерпуль

15:45 Все на Матч!

16:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямой эфир

18:40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямой эфир

22:40 Все на Матч!

23:25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 3-е место. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Казань)

03:20 Новости

03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Атлетико Хуниор» (Колумбия) - «Унион» (Аргентина). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.