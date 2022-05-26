Программа передач канала Звезда на 26 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 26 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



26.05.2022



03:40 Моя граница. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Специальный репортаж

09:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 2-я серия - «Сокровища Агры»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Моя граница. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:25 Код доступа

23:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 1-я - 2-я серии - «Сокровища Агры»

01:50 Шел четвертый год войны...

03:15 Сделано в СССР

03:30 Моя граница. 9-я и 10-я серии



В программе передач возможны изменения.