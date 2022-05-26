Программа передач канала Звезда на 26 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 26 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
26.05.2022
03:40 Моя граница. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Специальный репортаж
09:45 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 2-я серия - «Сокровища Агры»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Моя граница. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
22:00 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:25 Код доступа
23:15 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 1-я - 2-я серии - «Сокровища Агры»
01:50 Шел четвертый год войны...
03:15 Сделано в СССР
03:30 Моя граница. 9-я и 10-я серии
В программе передач возможны изменения.