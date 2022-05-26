Программа передач Золотая коллекция на 26 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 26 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



26.05.2022



04:20 Тайны следствия-10. «Кто старое помянет», 1-я и 2-я серии

05:45 Из жизни отдыхающих

07:10 Старики-разбойники

08:50 Стряпуха

10:05 Коммунист

12:00 Неисправимый лгун

13:30 Зина-Зинуля

15:00 Вас ожидает гражданка Никанорова

16:35 Любовь в СССР

18:10 Тайны следствия-10. «Гоп-стоп», 1-я и 2-я серии

19:50 Иван Васильевич меняет профессию

21:30 Не может быть!

23:10 Экипаж

01:40 Мы из джаза

03:05 Где находится нофелет?

04:25 Тайны следствия-10. «Гоп-стоп», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.