Программа передач Золотая коллекция на 26 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 26 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
26.05.2022
04:20 Тайны следствия-10. «Кто старое помянет», 1-я и 2-я серии
05:45 Из жизни отдыхающих
07:10 Старики-разбойники
08:50 Стряпуха
10:05 Коммунист
12:00 Неисправимый лгун
13:30 Зина-Зинуля
15:00 Вас ожидает гражданка Никанорова
16:35 Любовь в СССР
18:10 Тайны следствия-10. «Гоп-стоп», 1-я и 2-я серии
19:50 Иван Васильевич меняет профессию
21:30 Не может быть!
23:10 Экипаж
01:40 Мы из джаза
03:05 Где находится нофелет?
04:25 Тайны следствия-10. «Гоп-стоп», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.