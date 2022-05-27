Программа передач ТВЦ на 27 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 27 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
27.05.2022
04:20 Москва резиновая
05:15 Мой герой. Михаил Владимиров
06:00 Настроение
08:40 Анатомия убийства. «Танец смерти», 1-я серия
09:37 Анатомия убийства. «Танец смерти», 2-я серия
10:25 Анатомия убийства. «Обратная сторона любви«, 1-я серия
11:30 События
11:50 Анатомия убийства. «Обратная сторона любви», 2-я серия
12:35 Анатомия убийства. «Закон Сансары», 1-я серия
13:46 Анатомия убийства. «Закон Сансары», 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Закон Сансары», 3-я серия
16:15 Анатомия убийства. «Закон Сансары», 4-я серия
16:55 Союзмультфильм. Только для взрослых
17:50 События
18:15 Петровка, 38
18:30 Синичка-5. 1-я - 4-я серии
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»
23:00 Приют комедиантов. Даром преподаватели
00:35 Версия полковника Зорина
02:00 Белое платье
03:35 Актёрские драмы. Красота как приговор
04:10 Шрам. 1-я серия
04:54 Шрам. 2-я серия
В программе передач возможны изменения.