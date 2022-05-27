Программа передач НТВ на 27 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 27 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
27.05.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Подстава». «Третья жертва»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Расплата», 1-я и 2-я серии. «Ложная тревога», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Расплата», 1-я и 2-я серии. «Ложная тревога», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
18:00 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Дельфин. 1-я - 4-я серии
23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:30 Захар Прилепин. Уроки русского
01:55 Квартирный вопрос
02:45 Агентство скрытых камер. День рождения
03:15 Шаман-2. «Родственники», 1-я и 2-я серии
04:45 ЧП. Расследование
В программе передач возможны изменения.