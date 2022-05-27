Программа передач НТВ на 27 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 27 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



27.05.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-7. «Подстава». «Третья жертва»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч-2. «Расплата», 1-я и 2-я серии. «Ложная тревога», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч-2. «Расплата», 1-я и 2-я серии. «Ложная тревога», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

18:00 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Дельфин. 1-я - 4-я серии

23:50 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

02:45 Агентство скрытых камер. День рождения

03:15 Шаман-2. «Родственники», 1-я и 2-я серии

04:45 ЧП. Расследование



В программе передач возможны изменения.