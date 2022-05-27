Программа передач Домашний на 27 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 27 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



27.05.2022



04:35 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

09:15 Давай разведёмся!

10:15 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»

13:35 Порча. Мужская сила

14:05 Знахарка

14:40 Верну любимого. Разум и чувство

15:15 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии

19:00 Чужие дети. 1-я - 4-я серии

23:15 Женский доктор-3. 39-я и 40-я серии

00:55 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»

01:45 Порча. Мужская сила

02:10 Знахарка

02:35 Верну любимого. Разум и чувство

03:00 Тест на отцовство

04:40 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.