Программа передач Домашний на 27 мая 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 27 мая 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
27.05.2022
04:35 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
09:15 Давай разведёмся!
10:15 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»
13:35 Порча. Мужская сила
14:05 Знахарка
14:40 Верну любимого. Разум и чувство
15:15 Следуя за сердцем. 1-я - 4-я серии
19:00 Чужие дети. 1-я - 4-я серии
23:15 Женский доктор-3. 39-я и 40-я серии
00:55 Понять. Простить. «Сестренка с подвохом». «Горькая правда»
01:45 Порча. Мужская сила
02:10 Знахарка
02:35 Верну любимого. Разум и чувство
03:00 Тест на отцовство
04:40 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.