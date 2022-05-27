Программа передач Пятого канала на 27 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 27 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
27.05.2022
05:00 Известия
05:25 Ментовские войны. 3-я - 6-я часть - «Недетские игры»
09:00 Известия
09:30 Ментовские войны-2. 1-я - 4-я часть - «За неделю до весны»
13:00 Известия
13:30 Ментовские войны-2. 4-я часть - «За неделю до весны»
13:55 Ментовские войны-2. 1-я - 4-я часть - «Закон джунглей»
17:30 Известия
18:00 След. Пирамида света
18:55 След. Анонимные алкоголики
19:55 След. Неудачное стечение обстоятельств
20:40 След. Школота
21:30 След. Давай кого-нибудь убьем
22:15 След. Все или ничего
23:00 След. Сытый голодного не разумеет
23:45 Светская хроника
00:45 Они потрясли мир. Жаклин и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди
01:25 Свои-4. Первая любовь
02:00 Свои-4. Бусы короля Мгваны
02:35 Свои-4. Последний дубль
03:10 Свои-4. Убить любой ценой
03:50 Такая работа. Семейные ценности
04:25 Такая работа. Любовь - смертельная болезнь
В программе передач возможны изменения.