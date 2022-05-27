Программа передач Пятого канала на 27 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 27 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



27.05.2022



05:00 Известия

05:25 Ментовские войны. 3-я - 6-я часть - «Недетские игры»

09:00 Известия

09:30 Ментовские войны-2. 1-я - 4-я часть - «За неделю до весны»

13:00 Известия

13:30 Ментовские войны-2. 4-я часть - «За неделю до весны»

13:55 Ментовские войны-2. 1-я - 4-я часть - «Закон джунглей»

17:30 Известия

18:00 След. Пирамида света

18:55 След. Анонимные алкоголики

19:55 След. Неудачное стечение обстоятельств

20:40 След. Школота

21:30 След. Давай кого-нибудь убьем

22:15 След. Все или ничего

23:00 След. Сытый голодного не разумеет

23:45 Светская хроника

00:45 Они потрясли мир. Жаклин и Джон. Тайные страсти семьи Кеннеди

01:25 Свои-4. Первая любовь

02:00 Свои-4. Бусы короля Мгваны

02:35 Свои-4. Последний дубль

03:10 Свои-4. Убить любой ценой

03:50 Такая работа. Семейные ценности

04:25 Такая работа. Любовь - смертельная болезнь



В программе передач возможны изменения.