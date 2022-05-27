Программа передач ТНТ на 27 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 27 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



27.05.2022



04:35 Comedy Баттл. Суперсезон. 34-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 25-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я - 31-я серии

12:00 Универ. Новая общага. 95-я - 100-я серии

15:00 СашаТаня. 105-я - 110-я серии

18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия

19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 701-я серия

22:00 Comedy Баттл. 17-я серия

23:00 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 57-я серия

00:00 Такое кино! 421-я серия

00:30 Холостяк. Сезон 9. 11-я серия

01:50 Золото Геленджика. 19-я серия

02:35 Золото Геленджика. 20-я серия

03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 35-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия



В программе передач возможны изменения.