Программа передач ТНТ на 27 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 27 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
27.05.2022
04:35 Comedy Баттл. Суперсезон. 34-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 2. 25-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я - 31-я серии
12:00 Универ. Новая общага. 95-я - 100-я серии
15:00 СашаТаня. 105-я - 110-я серии
18:00 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я серия
19:00 Однажды в России. Спецдайджест. 71-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 701-я серия
22:00 Comedy Баттл. 17-я серия
23:00 Импровизация. Команды. Дайджест. Сезон 4. 57-я серия
00:00 Такое кино! 421-я серия
00:30 Холостяк. Сезон 9. 11-я серия
01:50 Золото Геленджика. 19-я серия
02:35 Золото Геленджика. 20-я серия
03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 35-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 26-я серия
В программе передач возможны изменения.