Программа передач СТС на 27 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 27 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
27.05.2022
05:00 Воронины. Сезон 17. 18-я серия
05:25 Воронины. Сезон 17. 19-я серия
05:45 Ералаш. Сезон 1. 208-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 204-я серия
06:05 Три кота. Котенок-принц
06:10 Три кота. Папин видеоблог
06:15 Три кота
06:20 Сказки Шрэкова болота
06:50 Шрэк-4D
07:00 Том и Джерри
08:40 Турист
10:40 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам
11:15 Уральские пельмени. #всеоченьпросто
11:45 Уральские пельмени
14:50 Уральские пельмени. Люди икс эль
16:20 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Рм
17:55 Уральские пельмени. Агронавты
19:30 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Я»
20:55 Поймай толстуху, если сможешь
23:15 Безумно богатые азиаты
01:35 Солнце тоже звезда
03:05 Воронины. Сезон 17. 16-я - 20-я серии
В программе передач возможны изменения.