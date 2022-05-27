Программа передач СТС на 27 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 27 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



27.05.2022



05:00 Воронины. Сезон 17. 18-я серия

05:25 Воронины. Сезон 17. 19-я серия

05:45 Ералаш. Сезон 1. 208-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 204-я серия

06:05 Три кота. Котенок-принц

06:10 Три кота. Папин видеоблог

06:15 Три кота

06:20 Сказки Шрэкова болота

06:50 Шрэк-4D

07:00 Том и Джерри

08:40 Турист

10:40 Уральские пельмени. #посемейнымобстоятельствам

11:15 Уральские пельмени. #всеоченьпросто

11:45 Уральские пельмени

14:50 Уральские пельмени. Люди икс эль

16:20 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Рм

17:55 Уральские пельмени. Агронавты

19:30 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Я»

20:55 Поймай толстуху, если сможешь

23:15 Безумно богатые азиаты

01:35 Солнце тоже звезда

03:05 Воронины. Сезон 17. 16-я - 20-я серии



В программе передач возможны изменения.