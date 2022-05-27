Программа передач Матч ТВ на 27 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 27 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



27.05.2022



03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Атлетико Хуниор» (Колумбия) - «Унион» (Аргентина). Прямой эфир

05:30 Третий тайм

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала

11:30 «Спартак» - «Динамо». Финал. Прямой эфир

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-20) - Россия (U-20). Прямой эфир

15:15 Путь к финалу. Реал

15:45 Смешанные единоборства. UFC. Х. Холм - К. Виера

16:45 Все на Матч!

17:20 «Спартак» - «Динамо». Дерби столичное

17:50 Новости

17:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. КПРФ (Москва) - «Газпром-Югра» (Югорск). Прямой эфир

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир

21:55 Новости

22:00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». С. Кузьмин - Р. Ларти. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:40 Точная ставка

01:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

02:00 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Дж.Дж. Дос Сантос. Д. Бивол - Ф. Валера

03:30 Новости

03:35 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-18) - Белоруссия (U-20)



В программе передач возможны изменения.