Программа передач Матч ТВ на 27 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 27 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
27.05.2022
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Атлетико Хуниор» (Колумбия) - «Унион» (Аргентина). Прямой эфир
05:30 Третий тайм
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала
11:30 «Спартак» - «Динамо». Финал. Прямой эфир
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-20) - Россия (U-20). Прямой эфир
15:15 Путь к финалу. Реал
15:45 Смешанные единоборства. UFC. Х. Холм - К. Виера
16:45 Все на Матч!
17:20 «Спартак» - «Динамо». Дерби столичное
17:50 Новости
17:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. КПРФ (Москва) - «Газпром-Югра» (Югорск). Прямой эфир
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
21:55 Новости
22:00 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». С. Кузьмин - Р. Ларти. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:40 Точная ставка
01:00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
02:00 Профессиональный бокс. Д. Бивол - Дж.Дж. Дос Сантос. Д. Бивол - Ф. Валера
03:30 Новости
03:35 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-18) - Белоруссия (U-20)
В программе передач возможны изменения.