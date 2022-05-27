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Программа передач канала Звезда на 27 мая 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 27 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

27.05.2022

03:30 Моя граница. 9-я и 12-я серии
06:35 Я служу на границе
08:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. ХХ век начинается
09:00 Новости дня
09:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. ХХ век начинается
12:00 Джульбарс. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Джульбарс. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Джульбарс. 1-я - 4-я серии
16:30 Джульбарс. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Джульбарс. 5-я - 8-я серии
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 1983. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада
01:20 Если враг не сдается...
02:35 Загадки цивилизации. Русская версия. 1-я - 4-я серии

В программе передач возможны изменения.









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