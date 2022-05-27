Программа передач канала Звезда на 27 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 27 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



27.05.2022



03:30 Моя граница. 9-я и 12-я серии

06:35 Я служу на границе

08:40 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. ХХ век начинается

09:00 Новости дня

09:20 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. ХХ век начинается

12:00 Джульбарс. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Джульбарс. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Джульбарс. 1-я - 4-я серии

16:30 Джульбарс. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Джульбарс. 5-я - 8-я серии

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Легендарные матчи. Чемпионат мира 1983. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада

01:20 Если враг не сдается...

02:35 Загадки цивилизации. Русская версия. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.