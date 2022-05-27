Программа передач Золотая коллекция на 27 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 27 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
27.05.2022
04:25 Тайны следствия-10. «Гоп-стоп», 1-я и 2-я серии
05:50 Испытатель
06:10 Веселые ребята
07:50 Не стреляйте в белых лебедей
10:20 История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
12:05 Охота на лис
13:50 Мигранты
15:40 Особенности национальной рыбалки
17:25 Особенности национальной охоты
19:10 Китайский сервиз
21:00 Служебный роман
23:50 Ищите женщину
02:25 Золотой теленок
В телепрограмме передач возможны изменения.