Программа передач Золотая коллекция на 27 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 27 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



27.05.2022



04:25 Тайны следствия-10. «Гоп-стоп», 1-я и 2-я серии

05:50 Испытатель

06:10 Веселые ребята

07:50 Не стреляйте в белых лебедей

10:20 История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж

12:05 Охота на лис

13:50 Мигранты

15:40 Особенности национальной рыбалки

17:25 Особенности национальной охоты

19:10 Китайский сервиз

21:00 Служебный роман

23:50 Ищите женщину

02:25 Золотой теленок



В телепрограмме передач возможны изменения.