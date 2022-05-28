Программа передач Первого канала на 28 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 28 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
28.05.2022
04:55 Россия от края до края
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Спасибо тем, кто не мешал«. К 80-летию Александра Калягина
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:55 Неоконченная пьеса для механического пианино
15:00 Новости
15:15 Неоконченная пьеса для механического пианино
16:05 «Невыясненные обстоятельства«. К 60-летию со дня рождения Андрея Панина
17:05 «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж
18:00 Вечерние новости
18:20 Пусть говорят
19:55 На самом деле
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:20 «Видимость»
01:30 Наедине со всеми
03:40 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.