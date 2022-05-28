Программа передач Первого канала на 28 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 28 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



28.05.2022



04:55 Россия от края до края

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Спасибо тем, кто не мешал«. К 80-летию Александра Калягина

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:55 Неоконченная пьеса для механического пианино

15:00 Новости

15:15 Неоконченная пьеса для механического пианино

16:05 «Невыясненные обстоятельства«. К 60-летию со дня рождения Андрея Панина

17:05 «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж

18:00 Вечерние новости

18:20 Пусть говорят

19:55 На самом деле

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:20 «Видимость»

01:30 Наедине со всеми

03:40 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.