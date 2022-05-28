Программа передач ТВЦ на 28 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 28 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



28.05.2022



04:54 Шрам. 2-я - 4-я серии

07:15 Православная энциклопедия. Православие и межнациональные отношения. Продолжение разговора. Путешествие в

Клыково.. История заблуждений: монофизитство и несторианство

07:40 Фактор жизни. Лошадь – друг и лекарь

08:05 Крылья ангела. 1-я серия

09:05 Крылья ангела. 2-я серия

10:10 Самый вкусный день. Старинные рецепты русской кухни на современный лад

10:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава

11:30 События

11:45 Петровка, 38

11:55 Над Тиссой

13:35 Я иду тебя искать. Московское время. 1-я серия

14:30 События

14:45 Я иду тебя искать. Московское время. 2-я серия

15:50 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 1-я - 2-я серии

17:35 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 1-я - 2-я серии

19:20 Я иду тебя искать-4. Паранойя. 1-я - 2-я серии

20:10 Я иду тебя искать-4. Паранойя. 2-я серия

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 90-е. Крёстные отцы

00:10 Приговор. Сергей Шевкуненко

00:50 Специальный репортаж. Сам себе бизнесмен

01:15 Хватит слухов! 48-й выпуск

01:40 Прощание. Роман Виктюк

02:20 Прощание. Фрунзик Мкртчян

03:05 Прощание. Георгий Данелия

03:45 Прощание. Владимир Этуш

04:25 Удар властью. Михаил Евдокимов



В программе передач возможны изменения.