Программа передач ТВЦ на 28 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 28 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
28.05.2022
04:54 Шрам. 2-я - 4-я серии
07:15 Православная энциклопедия. Православие и межнациональные отношения. Продолжение разговора. Путешествие в
Клыково.. История заблуждений: монофизитство и несторианство
07:40 Фактор жизни. Лошадь – друг и лекарь
08:05 Крылья ангела. 1-я серия
09:05 Крылья ангела. 2-я серия
10:10 Самый вкусный день. Старинные рецепты русской кухни на современный лад
10:40 Александр Демьяненко. Убийственная слава
11:30 События
11:45 Петровка, 38
11:55 Над Тиссой
13:35 Я иду тебя искать. Московское время. 1-я серия
14:30 События
14:45 Я иду тебя искать. Московское время. 2-я серия
15:50 Я иду тебя искать-2. За закрытыми дверями. 1-я - 2-я серии
17:35 Я иду тебя искать-3. Бумеранг. 1-я - 2-я серии
19:20 Я иду тебя искать-4. Паранойя. 1-я - 2-я серии
20:10 Я иду тебя искать-4. Паранойя. 2-я серия
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 90-е. Крёстные отцы
00:10 Приговор. Сергей Шевкуненко
00:50 Специальный репортаж. Сам себе бизнесмен
01:15 Хватит слухов! 48-й выпуск
01:40 Прощание. Роман Виктюк
02:20 Прощание. Фрунзик Мкртчян
03:05 Прощание. Георгий Данелия
03:45 Прощание. Владимир Этуш
04:25 Удар властью. Михаил Евдокимов
В программе передач возможны изменения.