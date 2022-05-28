Программа передач НТВ на 28 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 28 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



28.05.2022



04:45 ЧП. Расследование

05:15 Алтарь Победы. Государственная граница

06:00 Ошибка следствия

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 «Дарвин ошибался?» Научное расследование Сергея Малозёмова

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:10 Ты не поверишь!

21:00 Секрет на миллион. Данко

23:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

23:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юбилей Павла Фахртдинова

00:50 Последний вагон. Весна

02:30 Дачный ответ

03:20 Шаман-2. «Элитный отдых», 1-я и 2-я серии

04:50 Хорошо там, где мы есть!



В программе передач возможны изменения.