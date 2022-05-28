Программа передач НТВ на 28 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 28 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
28.05.2022
04:45 ЧП. Расследование
05:15 Алтарь Победы. Государственная граница
06:00 Ошибка следствия
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 «Дарвин ошибался?» Научное расследование Сергея Малозёмова
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:10 Ты не поверишь!
21:00 Секрет на миллион. Данко
23:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
23:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юбилей Павла Фахртдинова
00:50 Последний вагон. Весна
02:30 Дачный ответ
03:20 Шаман-2. «Элитный отдых», 1-я и 2-я серии
04:50 Хорошо там, где мы есть!
В программе передач возможны изменения.