Программа передач Пятого канала на 28 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 28 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



28.05.2022



05:00 Такая работа. Дорога к «Райским берегам»

05:40 Такая работа. Человек без лица

06:15 Такая работа. Сложные отношения

06:50 Такая работа. Gaudeamus igitur

07:35 Такая работа. Час расплаты

08:20 Такая работа. Капитан, улыбнитесь

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви

10:50 Будьте моим мужем

12:30 Отпуск за свой счет. 1-я серия

13:40 Отпуск за свой счет. 2-я серия

15:00 След. Беспризорные призраки

15:50 След. Вечная молодость

16:20 След. Три жены

17:10 След. Парашютисты

17:55 След. Местные

18:40 След. Наживка для хищника

19:20 След. Ехидна

20:05 След. Школа жизни

20:55 След. Убийца где-то рядом

21:40 След. Море любви

22:25 След. Ток-шоу

23:15 След. Человек в лабиринте

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Отцы и дети

01:45 Прокурорская проверка. Анонимные алкоголики

02:30 Прокурорская проверка. Мясорубка

03:20 Прокурорская проверка. Жестокие игры

04:10 Прокурорская проверка. Своя боль



В программе передач возможны изменения.