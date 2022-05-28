Программа передач Пятого канала на 28 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 28 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
28.05.2022
05:00 Такая работа. Дорога к «Райским берегам»
05:40 Такая работа. Человек без лица
06:15 Такая работа. Сложные отношения
06:50 Такая работа. Gaudeamus igitur
07:35 Такая работа. Час расплаты
08:20 Такая работа. Капитан, улыбнитесь
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Татьяна Самойлова и Василий Лановой. Сила первой любви
10:50 Будьте моим мужем
12:30 Отпуск за свой счет. 1-я серия
13:40 Отпуск за свой счет. 2-я серия
15:00 След. Беспризорные призраки
15:50 След. Вечная молодость
16:20 След. Три жены
17:10 След. Парашютисты
17:55 След. Местные
18:40 След. Наживка для хищника
19:20 След. Ехидна
20:05 След. Школа жизни
20:55 След. Убийца где-то рядом
21:40 След. Море любви
22:25 След. Ток-шоу
23:15 След. Человек в лабиринте
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Отцы и дети
01:45 Прокурорская проверка. Анонимные алкоголики
02:30 Прокурорская проверка. Мясорубка
03:20 Прокурорская проверка. Жестокие игры
04:10 Прокурорская проверка. Своя боль
В программе передач возможны изменения.