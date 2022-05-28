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Программа передач ТНТ на 28 мая 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 28 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

28.05.2022

05:00 Открытый микрофон. Сезон 2. 27-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 32-я - 35-я серии
09:00 Битва пикников. 6-я серия
09:30 Однажды в России. Сезон 8. 201-я - 207 серии
16:40 Эпидемия. 5-я - 8-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 3-я серия
23:00 Холостяк. Сезон 9. 12-я серия
00:25 Матрица: Революция
02:30 Импровизация. Сезон 3. 58-я серия
03:20 Comedy Баттл. Суперсезон. 36-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 2. 28-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия

В программе передач возможны изменения.









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