Программа передач СТС на 28 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 28 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
28.05.2022
04:40 Воронины. Сезон 17. 20-я серия
05:05 Воронины. Сезон 24. 17-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 6. 35-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 212-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 206-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Бременские музыканты
06:45 Три кота. Музыкальная открытка
06:50 Три кота. Домик на дереве
06:55 Три кота. Картинная галерея
07:00 Три кота. Урожай
07:10 Три кота. Кулинарное шоу
07:15 Три кота. Робокот Компота
07:20 Три кота
07:25 Три кота. Заморские гости
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной
08:25 Уральские пельмени. #всевозрастыпокорны
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 16-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 212-я серия
10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Я«
11:20 Поймай толстуху, если сможешь
13:40 Властелин колец: Братство Кольца
17:20 Властелин колец: Две крепости
21:00 Властелин Колец: Возвращение Короля
01:00 Толкин
02:55 Сквозные ранения
04:25 Воронины. Сезон 24. 17-я серия
04:45 Воронины. Сезон 24. 18-я серия
В программе передач возможны изменения.