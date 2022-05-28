Программа передач СТС на 28 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 28 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



28.05.2022



04:40 Воронины. Сезон 17. 20-я серия

05:05 Воронины. Сезон 24. 17-я серия

05:30 6 кадров. Сезон 6. 35-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 212-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 206-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Бременские музыканты

06:45 Три кота. Музыкальная открытка

06:50 Три кота. Домик на дереве

06:55 Три кота. Картинная галерея

07:00 Три кота. Урожай

07:10 Три кота. Кулинарное шоу

07:15 Три кота. Робокот Компота

07:20 Три кота

07:25 Три кота. Заморские гости

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной

08:25 Уральские пельмени. #всевозрастыпокорны

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 16-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 212-я серия

10:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Я«

11:20 Поймай толстуху, если сможешь

13:40 Властелин колец: Братство Кольца

17:20 Властелин колец: Две крепости

21:00 Властелин Колец: Возвращение Короля

01:00 Толкин

02:55 Сквозные ранения

04:25 Воронины. Сезон 24. 17-я серия

04:45 Воронины. Сезон 24. 18-я серия



В программе передач возможны изменения.