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Программа передач Матч ТВ на 28 мая 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 28 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

28.05.2022

03:35 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-18) - Белоруссия (U-20)
05:40 Специальный репортаж
06:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - Д. Порье
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:40 Новости
08:45 Специальный репортаж
09:05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» - «Ливерпуль»
11:05 Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Прямой эфир
13:45 Все на Матч!
13:55 Футбол. Стыковые матчи РПЛ - ФНЛ. «Химки» - «СКА-Хабаровск». Прямой эфир
15:55 Футбол. Стыковые матчи РПЛ - ФНЛ. «Уфа» - «Оренбург». Прямой эфир
17:55 Все на Матч!
18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Канада - Чехия. Прямой эфир
20:40 Специальный репортаж
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» - «Реал». Прямой эфир
00:20 Все на Матч!
01:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США. 1/2 финала
03:30 Новости
03:35 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва)

В программе передач возможны изменения.









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