Программа передач Матч ТВ на 28 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 28 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



28.05.2022



03:35 Хоккей. Международный турнир «Кубок Черного моря». Россия (U-18) - Белоруссия (U-20)

05:40 Специальный репортаж

06:00 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - Д. Порье

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:40 Новости

08:45 Специальный репортаж

09:05 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Реал» - «Ливерпуль»

11:05 Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Прямой эфир

13:45 Все на Матч!

13:55 Футбол. Стыковые матчи РПЛ - ФНЛ. «Химки» - «СКА-Хабаровск». Прямой эфир

15:55 Футбол. Стыковые матчи РПЛ - ФНЛ. «Уфа» - «Оренбург». Прямой эфир

17:55 Все на Матч!

18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала. Канада - Чехия. Прямой эфир

20:40 Специальный репортаж

21:00 Все на Матч!

21:40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» - «Реал». Прямой эфир

00:20 Все на Матч!

01:20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США. 1/2 финала

03:30 Новости

03:35 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва)



В программе передач возможны изменения.