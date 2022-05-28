Программа передач РЕН ТВ на 28 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 28 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



28.05.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Донбасс: возрождение

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Самое дорогое оружие

18:00 Чужой: Завет

19:30 Новости

20:00 Чужой: Завет

20:40 Чужой против хищника

22:30 Чужие против Хищника: Реквием

23:00 Новости

23:25 Чужие против Хищника: Реквием

00:40 Монстро

02:05 Дело №39

03:45 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.