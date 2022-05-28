Программа передач РЕН ТВ на 28 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 28 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
28.05.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна« с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Донбасс: возрождение
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Самое дорогое оружие
18:00 Чужой: Завет
19:30 Новости
20:00 Чужой: Завет
20:40 Чужой против хищника
22:30 Чужие против Хищника: Реквием
23:00 Новости
23:25 Чужие против Хищника: Реквием
00:40 Монстро
02:05 Дело №39
03:45 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.