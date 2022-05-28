Программа передач канала Звезда на 28 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 28 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



28.05.2022



02:35 Загадки цивилизации. Русская версия. 1-я - 4-я серии

05:40 Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш

06:25 Старая, старая сказка

08:00 Новости дня

08:15 Пограничный пес Алый

08:20 Пограничный пес Алый

09:40 Легенды кино. Рина Зелёная

10:20 Главный день. Матч за звание чемпиона мира по шахматам-1978 и Анатолий Карпов

11:00 Война миров. Невыученные уроки Нюрнберга

11:50 Не факт!

12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки

13:40 Круиз-контроль

14:10 Морской бой

15:10 Специальный репортаж

15:30 28 мая - День пограничника

16:00 Легенды армии с Александром Маршалом. Никита Карацупа

16:40 Приказано взять живым

18:00 Новости дня

18:25 Приказано взять живым

18:50 Стреляющие горы. 1-я - 4-я серии

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур

23:50 Десять фотографий

00:30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. ХХ век начинается

02:55 Тень

04:45 Хроника Победы



В программе передач возможны изменения.