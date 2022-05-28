Программа передач канала Звезда на 28 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 28 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
28.05.2022
02:35 Загадки цивилизации. Русская версия. 1-я - 4-я серии
05:40 Фронтовые истории любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш
06:25 Старая, старая сказка
08:00 Новости дня
08:15 Пограничный пес Алый
08:20 Пограничный пес Алый
09:40 Легенды кино. Рина Зелёная
10:20 Главный день. Матч за звание чемпиона мира по шахматам-1978 и Анатолий Карпов
11:00 Война миров. Невыученные уроки Нюрнберга
11:50 Не факт!
12:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки
13:40 Круиз-контроль
14:10 Морской бой
15:10 Специальный репортаж
15:30 28 мая - День пограничника
16:00 Легенды армии с Александром Маршалом. Никита Карацупа
16:40 Приказано взять живым
18:00 Новости дня
18:25 Приказано взять живым
18:50 Стреляющие горы. 1-я - 4-я серии
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур
23:50 Десять фотографий
00:30 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. ХХ век начинается
02:55 Тень
04:45 Хроника Победы
В программе передач возможны изменения.