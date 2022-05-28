Программа передач Золотая коллекция на 28 мая 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 28 мая 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
28.05.2022
02:25 Золотой теленок
05:15 Жених с того света
06:05 За витриной универмага
07:40 Июльский дождь
09:35 Мелодии белой ночи
11:20 Хозяин тайги
12:45 Змеелов
14:30 Земля Санникова
16:10 Чисто английское убийство
19:15 Загадка Эндхауза
21:00 Покровские ворота
23:30 Большая перемена
04:00 По главной улице с оркестром
В телепрограмме передач возможны изменения.