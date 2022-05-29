Программа передач Первого канала на 29 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 29 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
29.05.2022
03:40 Россия от края до края
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 3-я и 4-я серии
07:45 Играй, гармонь любимая!
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 Дорогами открытий. Третья столица
11:30 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Зорге. 7-я - 12-я серии
15:00 Новости
15:15 Зорге. 7-я - 12-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Зорге. 7-я - 12-я серии
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23:45 Земля, до востребования
02:20 Наедине со всеми
03:50 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.