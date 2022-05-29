Программа передач Первого канала на 29 мая 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 29 мая 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



29.05.2022



03:40 Россия от края до края

06:00 Новости

06:10 Тот, кто читает мысли. 3-я и 4-я серии

07:45 Играй, гармонь любимая!

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 Дорогами открытий. Третья столица

11:30 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Зорге. 7-я - 12-я серии

15:00 Новости

15:15 Зорге. 7-я - 12-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Зорге. 7-я - 12-я серии

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр

23:45 Земля, до востребования

02:20 Наедине со всеми

03:50 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.