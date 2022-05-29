Программа передач Россия 1 на 29 мая 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 29 мая 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
29.05.2022
04:00 Судьба Марии
05:40 Золотые небеса
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
12:00 Доктор Мясников
13:05 Катерина. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Вальс-бостон
03:15 Золотые небеса
В программе передач возможны изменения.