Программа передач ТВЦ на 29 мая 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 29 мая 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
29.05.2022
04:25 Удар властью. Михаил Евдокимов
05:05 Удар властью. Герои дефолта
05:45 10 самых... Метаморфозы звездных жен
06:10 Петровка, 38
06:30 Над Тиссой
07:50 Белое платье
09:40 Здоровый смысл
10:05 Знак качества. Холодильник
10:55 Страна чудес. Краснодар
11:30 События
11:45 Версия полковника Зорина
13:25 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Планы на лето». Юмористический концерт«
16:55 Маменькин сынок. 1-я - 4-я серии
20:25 Преимущество двух слонов. 1-я - 4-я серии
23:45 События
00:00 Домовой
01:45 Синичка-5. 1-я - 4-я серии
04:40 Признания нелегала
В программе передач возможны изменения.