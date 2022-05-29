Программа передач НТВ на 29 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 29 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
29.05.2022
04:50 Хорошо там, где мы есть!
05:15 Союз нерушимый
06:50 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:15 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон
22:45 Звезды сошлись
00:10 Основано на реальных событиях
02:50 Агентство скрытых камер. День рождения
03:20 Шаман-2. «Мечта», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-7. «Роковое похмелье», «Мститель»
В программе передач возможны изменения.