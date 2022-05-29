Программа передач НТВ на 29 мая 2022 года

Телепрограмма НТВ на 29 мая 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



29.05.2022



04:50 Хорошо там, где мы есть!

05:15 Союз нерушимый

06:50 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:15 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер! 60+». Новый сезон

22:45 Звезды сошлись

00:10 Основано на реальных событиях

02:50 Агентство скрытых камер. День рождения

03:20 Шаман-2. «Мечта», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-7. «Роковое похмелье», «Мститель»



В программе передач возможны изменения.