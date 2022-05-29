Программа передач Пятого канала на 29 мая 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 29 мая 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
29.05.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей-2. Школа паука
05:45 Улицы разбитых фонарей-2. Ловушка для «Мамонта»
06:25 Улицы разбитых фонарей-2. Огонь на опережение
07:05 Улицы разбитых фонарей-2. Раритет
08:00 Улицы разбитых фонарей-2. Честное пионерское
08:55 Поезд на север. 1-я - 4-я серии
12:30 Игра с огнем. 1-я - 4-я серии
16:05 Чужое. 1-я - 4-я серии
19:25 Отпуск за период службы. 1-я - 4-я серии
23:10 Поезд на север. 1-я - 4-я серии
02:30 Улицы разбитых фонарей-2. Рождество
03:15 Улицы разбитых фонарей-2. Собака Сталина
04:00 Улицы разбитых фонарей-2. Заказчик
В программе передач возможны изменения.