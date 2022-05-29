Программа передач ТНТ на 29 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 29 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



29.05.2022



04:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я - 37-я серии

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я - 40-я серии

08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 22-я серия

09:00 Перезагрузка. 506-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 6. 239-я - 249-я серии

14:45 Удивительное путешествие доктора Дулиттла

16:30 Фантастические твари и где они обитают

19:00 Звезды в Африке. 29-я серия - «Финал«

20:30 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия

21:30 Однажды в России. Сезон 8. 198-я серия

22:30 Однажды в России. Сезон 8. 199-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 42-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 3-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 3. 59-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 60-я серия

03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 37-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 41-я серия



В программе передач возможны изменения.