Программа передач ТНТ на 29 мая 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 29 мая 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
29.05.2022
04:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 36-я - 37-я серии
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я - 40-я серии
08:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 22-я серия
09:00 Перезагрузка. 506-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 6. 239-я - 249-я серии
14:45 Удивительное путешествие доктора Дулиттла
16:30 Фантастические твари и где они обитают
19:00 Звезды в Африке. 29-я серия - «Финал«
20:30 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия
21:30 Однажды в России. Сезон 8. 198-я серия
22:30 Однажды в России. Сезон 8. 199-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 42-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 3-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 3. 59-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 3. 60-я серия
03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 37-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 2. 41-я серия
В программе передач возможны изменения.