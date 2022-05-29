Программа передач СТС на 29 мая 2022 года

Телепрограмма СТС на 29 мая 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
29.05.2022
04:45 Воронины. Сезон 24. 18-я серия
05:05 Воронины. Сезон 24. 19-я серия
05:30 6 кадров. Сезон 6. 37-я серия
05:55 6 кадров. Сезон 6. 38-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 207-я серия
06:05 Фиксики. Стиральная машина
06:15 Фиксики. Музыкальная шкатулка
06:20 Фиксики. Сотовый телефон
06:25 По следам бременских музыкантов
06:45 Три кота
07:30 Царевны. Джинн
07:40 Царевны. Страж удачи
07:50 Царевны
07:55 Царевны. Идеальная вечеринка
08:00 Уральские пельмени
09:00 Рогов+
10:00 Киллеры
12:00 Такси
13:50 Такси-2
15:35 Такси-3
17:20 Такси-4
19:05 Перевозчик
21:00 Перевозчик 2
22:45 Перевозчик-3
00:45 Перевозчик: Наследие
02:25 Солнце тоже звезда
03:55 Воронины. Сезон 24. 18-я - 20-я серии
В программе передач возможны изменения.