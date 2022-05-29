Программа передач Матч ТВ на 29 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 29 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



29.05.2022



03:35 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва)

05:30 RideThePlanet: Мой дом там, где высоко

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Бельтран - С. Шумейкер

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:40 Новости

08:45 «Спартак» - «Динамо». Дерби столичное

09:15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» - «Реал»

11:25 Все на Матч!

11:55 Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи

14:35 Новости

14:40 Все на Матч!

16:00 Футбол. Кубок России. Финал. «Спартак» - «Динамо». Прямой эфир

20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Прямой эфир

22:45 Все на Матч!

23:50 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)

01:20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место

03:30 Новости

03:35 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Енисей-СТМ» (Красноярск)



В программе передач возможны изменения.