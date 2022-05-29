Программа передач Матч ТВ на 29 мая 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 29 мая 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
29.05.2022
03:35 Регби. Чемпионат России. «Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва)
05:30 RideThePlanet: Мой дом там, где высоко
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Бельтран - С. Шумейкер
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:40 Новости
08:45 «Спартак» - «Динамо». Дерби столичное
09:15 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Ливерпуль» - «Реал»
11:25 Все на Матч!
11:55 Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Прямая трансляция из Сочи
14:35 Новости
14:40 Все на Матч!
16:00 Футбол. Кубок России. Финал. «Спартак» - «Динамо». Прямой эфир
20:15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. Прямой эфир
22:45 Все на Матч!
23:50 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финал. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
01:20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
03:30 Новости
03:35 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Енисей-СТМ» (Красноярск)
В программе передач возможны изменения.