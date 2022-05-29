Программа передач РЕН ТВ на 29 мая 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 29 мая 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
29.05.2022
05:00 Тайны Чапман
07:25 Конан-варвар
08:30 Новости
09:00 Конан-варвар
10:00 Парк Юрского периода
12:30 Новости
13:00 Парк Юрского периода-2: Затерянный мир
15:25 Парк юрского периода-3
16:30 Новости
17:00 Парк юрского периода-3
17:45 Мир Юрского периода
19:30 Новости
20:00 Мир Юрского периода
20:30 Мир Юрского периода 2
23:00 Добров в эфире
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
В программе передач возможны изменения.