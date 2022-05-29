Программа передач канала Звезда на 29 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 29 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



29.05.2022



04:45 Хроника Победы

05:25 Я служу на границе

06:50 Тихая застава

08:25 29 мая - День военного автомобилиста

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

10:30 Военная приёмка

11:20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №102

12:05 Код доступа. Гаага. Приговор для трибунала

12:50 Секретные материалы. На грани апокалипсиса. Опасная ложь Киссинджера

13:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Аржавкин

14:15 Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя судьба»

15:05 Восточный фронт. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:00 Следствием установлено...

00:40 Приказано взять живым

02:05 Зафронтовые разведчики

02:45 Перемышль. Подвиг на границе

03:40 Стреляющие горы. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.