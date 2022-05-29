Программа передач канала Звезда на 29 мая 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 29 мая 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
29.05.2022
04:45 Хроника Победы
05:25 Я служу на границе
06:50 Тихая застава
08:25 29 мая - День военного автомобилиста
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
10:30 Военная приёмка
11:20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №102
12:05 Код доступа. Гаага. Приговор для трибунала
12:50 Секретные материалы. На грани апокалипсиса. Опасная ложь Киссинджера
13:35 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Аржавкин
14:15 Легенды госбезопасности. Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя судьба»
15:05 Восточный фронт. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Следствием установлено...
00:40 Приказано взять живым
02:05 Зафронтовые разведчики
02:45 Перемышль. Подвиг на границе
03:40 Стреляющие горы. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.